شاهد بالفيديو.. حكم مباراة الزمالك وبيراميدز يطلب تيشيرت شيكابالا

وذهب الحكم اليوناني، أناستاسيوس سيديروبولوس، حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، إلى محمود عبد الرازق “شيكابالا”، ليحصل على قميصه بعد المباراة.

طلب الحكم قميص شيكابالا أثناء سيرهم في القاعة، فرد عليه شيكابالا وأكد أنه سيذهب إليه في غرفة خلع الملابس ويعطيه القميص.

طلب الحكم اليوناني الذي كان راسبًا شيكًا على القميص وقال آخر قريبًا “سأحضر لك غرفة تبديل الملابس” ♥ ️ pic.twitter.com/gifGHdJjmp

– 🏹sameh🏹 (@ samehcbr1) 1 أغسطس 2022

وتغلب الزمالك على بيراميدز 3-صفر في المباراة التي واجهته مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ويواجه الزمالك الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز، الجمعة المقبل، على ملعب الجونة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة في 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.