شاهد.. بدر المدينة يقلد الزعاق

أثارت اتصالات بدر المدينة الشهيرة جدلاً وإعجابًا واسع النطاق، بعد أن ظهر في مقطع فيديو ينتحل شخصية الدكتور خالد الزقا، عالم الأرصاد الجوية.

أتمنى لو كان لدي ملين في ظهري 😂 pic.twitter.com/MjcHKI5mXW

– د.خالد صالح الزعاق (dralzaaq) 22 يوليو 2022

قلد الحركات

نشر الزقاق مقطع فيديو يحاكي فيه بدر المدينة أسلوبه وطريقته أثناء عرضه لموضوعاته في الأرصاد الجوية وعلم الفلك بحركة طفيفة، حيث شوهد بدر وهو يقوم بحركات لامرأة لتأتي وتضربه وتطرده. .. الى. وأبدى الزقاق إعجابه بالفيديو وعلق ساخرًا “أتمنى لو كان لي ملين في ظهري”.

وأطلق مغردون على تويتر هاشتاغ بعنوان “بدر المدينة يقلد الزقاق”، وأشاد كثيرون بالطريقة التي قلد بها الزقاق، فيما أثنى آخرون على الخبير الفلكي لقبوله الفيديو الساخر.

ردود فعل تويتر

وقال أحد المغردين “بصراحة، إنه يسيطر على التقليد”. وأضاف آخر “إن شاء الله، بارك الله فيك علمك وعملك”. وأثنى آخر على الزعاق لقبوله النكات قائلاً “إن شاء الله يا دكتور روحك حلوة وتقبل النكات”.

بينما قال مغرد “الناس يحبون الدكتور خالد، إنهم يقلدونه في كل شيء. إنهم فقط يمدحونك جيدًا ويمدحونك “. منوهاً “أجمل المحتوى، وأجمل طريقة وأسلوب”، فيما ذكر آخر، “أخف طبيب دم في العالم .. ثقافة ومحتوى ودم نور”.