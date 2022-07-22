شاهد تتويج الزمالك بكأس مصر ووصلة “رقص” من شيكابالا

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

احتفل لاعبو الزمالك بفوزهم بكأس مصر على ملعب القاهرة على حساب غريمهم التقليدي الأهلي.

وأدى محمود شيكابالا قائد الزمالك رقصته المعتادة أثناء حمله كأس مصر احتفالا بالفوز.

أقام لاعبو الزمالك قاعة تكريم لاعبي الأهلي خلال حفل تتويج كأس مصر.

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.