شاهد.. تدفق الحجيج إلى مسجد نمرة عبر 64 بابًا

بدأت حشود الحجاج بالتوافد على مسجد نمرة بعرفات لأداء صلاة الظهر والعصر لفترة وجيزة وجماعية، بعد الاستماع إلى خطبة عرفة التي ألقاها في وقت سابق من هذا العام الشيخ الدكتور محمد العيسى عضو هيئة كبار العلماء. .

فيديو | مراسل #الإخبارية طارق المزهود الحجاج يتوافدون على مسجد نمرة لأداء صلاة الظهر والعصر يوم # ARAFFA # سلام_آمن pic.twitter.com/a5ipHPInyl

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

توافد الحجاج على المسجد عبر 64 بوابة لتجنب الازدحام والتدافع، وخصص قسم واحد من المسجد للرجال وقسم آخر للنساء.

ثاني أكبر مسجد في مكة.

عرفت نميرة بأنها جبل نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة يوم عرفات. الثاني الهجري شيد مسجد في موقع موعظة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. يُعرف حاليًا باسم مسجد نمرة. بعد ذلك، استمرت امتداداته عبر التاريخ، ووصلت إلى يومنا هذا. وتتكون من طابقين مزودة بنظام تبريد ومرافق صحية حيث تتسع لأكثر من (300) ألف مؤمن.

توسعة جامع نمرة

في عهد الدولة السعودية، وتحديداً في عهد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – شهد المسجد توسعه الأكبر ليصبح ثاني أكبر مسجد في منطقة مكة المكرمة بعد المسجد الكبير، في تكلفتها 237 مليون ريال، بطول 340 متر من الشرق إلى الغرب، وعرض 240 متر من الشمال إلى الجنوب، ومساحة تزيد عن 110 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ساحة مظللة خلف المسجد، وهي مساحة. تبلغ مساحتها 8000 متر مربع، ليؤوي بعد هذا التوسع حوالي 400000 مؤمن، ويوجد بها ستة مآذن بارتفاع 60 مترًا لكل منها، ولها ثلاثة قباب وعشرة مداخل رئيسية تحتوي على 64 بابًا، وتحتوي على غرفة راديو خارجية. مجهزة لبث خطبة وصلاة الظهر والعصر يوم عرفات مباشرة عبر الأقمار الصناعية.