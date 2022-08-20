شاهد تسريب فيديو يهدد مستقبل سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا “الحفلة الصاخبة”، انتشر فيديو لسانا مارين وهي ترقص بطريقة اعتبرتها وسائل التواصل الاجتماعي الإعلامية والمحلية والغربية بانها غير لائقة بوزيرة، اذ كانت تحتفل بطريقه صاخبة مع مجموعة من الأشخاص اعتبرتهم اصدقائها في حفلة منزلية، تعرضت الوزيرة البالغة من العمر سنه 36 عاما للعديد والكثير من الانتقادات من المعارضين لها ولكن وسائل الاعلام نقلت عبر لسان الوزيرة سانا مارين انها نفيت تعاطي المخدرات وانهم نفو رؤيه أي منهما في الحفلة.

فيديو يهدد مستقبل سانا مارين

وفقا لما جاء في وكاله سكاي نيوز قالت مارين تعلق على هذا الفيديو انني اشعر بخيبة امل لان الفيديو اصبح بشكل علني وتسرب بشكل كبير فقد كنت ارضي ليله مع أصدقائي احتفل فيها وارقص واغني وهذا ليس يعارض الأمور الطبيعية للأشخاص وأنه ليس بالأمر المشين، وفي شهر ديسمبر الماضي قدمت رئيسة الوزراء الاعتذار بسبب هذا الفيديو الذي انتشر لها بصحبة أصدقائها.

شاهد تسريب فيديو يهدد مستقبل سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا “الحفلة الصاخبة”

وحول تسريب فيديو الحفلة التي كانت بها رئيسه الوزراء سانا مارين كان للفيديو الأثر الكبير على حياه فنلندا الشخصية ومستقبلها في الوزارة، حيث انها انكرت ان هذا الفعل هو فعل مشين وانه فعل طبيعي ولكن وسائل الاعلام قامت بتشهير وتكبير الموضوع بشكل علني ودون الرضوخ الى القيم والمبادئ في هذا المجتمع، وظهرت سانا مارين وهي ترتدي الملابس القصيرة وترقص بشكل فاضح.

شاهد تسريب فيديو يهدد مستقبل سانا مارين رئيسة وزراء فنلندا “ الح فلة الصاخبة”

انتشر الفيديو لرئيسة الوزراء سانا مارين بشكل كبير في الآونة الأخيرة وحصل على ضجة إعلامية جعلت من منصب الوزيرة سانا مارين في خطر الانزلاق نحو التقاعد المبكر.

وقد قالت انها تناوله الكحول فقط ولم تتناول المخدرات حيث في بيان صحفيا لرئيسة الوزراء الفنلندية انها قالت ان فنلندا سان مارين هي من اصغر شخصيات القيادة في العالم وان ليس لديها تخوف من مقطع الفيديو الذي انتشر لها بمشاركتها مع اصدقائها، ولكن هذا دور الاعلام في الترويج و التشهير في كبار البلد.