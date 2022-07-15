شاهد.. تعامد الشمس الثاني والأخير هذا العام على الكعبة المشرفة

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو يرصد عمودية الشمس فوق الكعبة، وهي الثانية والأخيرة هذا العام.

فيديو | الآن … ثاني وآخر شمس متعامدة هذا العام على الكعبة المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/SqgzYXWzjA

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

التعامد الثاني

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زهيرة، في بيان، إن الثانية المتعامدة تحدث مع عودة الشمس “ظاهريا” من مدار السرطان متجه جنوبا إلى خط الاستواء حيث يتوسط خط الزوال. عندما يكون على ارتفاع حوالي (90 درجة).

وأوضح أبو زاهرة أن الشمس تتماشى مع الكعبة التي يختفي ظلها وقت أذان الظهر في المسجد الحرام الساعة 1227 ظهرا.

سبب ظاهرة الشمس عمودي على الكعبة المشرفة

وأشار إلى أن سبب الظاهرة العمودية للشمس فوق الكعبة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية 23.5 درجة، الأمر الذي يؤدي إلى تحرك الشمس “ظاهريًا” بين مدارات السرطان في المنطقة. الشمال والجدي. في الجنوب، مروراً بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة واحدة في السنة.

يشار إلى أن ظاهرة عمودية الشمس تستخدم لحساب محيط الأرض غير عددي، باستخدام بعض الطرق البسيطة في الهندسة، كما تدل على كروية كوكبنا.

ومن المتوقع أن تعود الشمس وتصبح متعامدة مع الكعبة مرة أخرى خلال حركتها الظاهرة وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان في مايو المقبل 2023.