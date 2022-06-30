شاهد تقييم أحمد الشناوي لنجله حكم الفار في مباراة الأهلي وسموحة

قيم خبير التحكيم، أحمد الشناوي، الحكم السابق، نجله عمرو الشناوي، حكم تكنولوجيا الفيديو في مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري الممتاز.

وخسر الأهلي أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأربعاء، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية، فيما سجل مروان حمدي هدفين للاسكندري. . معدات.

استقبل أحمد الشناوي الحكم السابق نجله عمرو أحمد الشناوي، حكم تكنولوجيا الفيديو في مباراة الأهلي وسموحة، بنتيجة 8 ونصف من أصل 10.

وأكد الشناوي عدم وجود ركلات جزاء للأهلي في المباراة لم تحتسب، وأن محمود البنا نجح في إدارة المباراة.

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، يوم 5 يوليو، على ملعب السلام وي، الساعة التاسعة، في الدوري المصري الممتاز.

توقف رصيد النادي الأهلي عند 44 نقطة في المركز الثالث في جدول الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد سموحة إلى 39 نقطة في المركز الخامس.