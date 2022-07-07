شاهد تكريم مؤمن زكريا في نهائي كأس الرابطة

كرم اتحاد الأندية المحترفة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمستشار الرياضي التازكرتي، خلال المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية بين فريق غزل المحلة وفريق المستقبل والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

تواجد مؤمن زكريا على أرض استاد القاهرة وسط ترحيب واحتفال حار من قبل لاعبي غزل المحلة والمستقبل يرافقه نجله والمسؤولون.

يقدم مؤمن زكريا اليوم كأس الدوري للفريق الفائز بدعوة رسمية من اتحاد الأندية المصرية.

وهتفت جماهير ستاد القاهرة، في نهائي كأس الرابطة، مؤمن زكريا، باهتمام كبير.

يتقدم فريق المستقبل على نظيره غزل المحلة، برصيد خمسة أهداف دون رد، في مباراة الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، مساء الخميس.