شاهد.. تهور مفحط كاد أن يتسبب في حادث مروع

يوثق مقطع فيديو متداول سائق سيارة وهو ينحرف بتهور ويظهره وهو يستدير في الاتجاه الخطأ دون أن يلتفت إلى السيارات التي تقف خلفه، مما كاد يتسبب في حدوث تصادم.

# صيد الكاميرااوقفوا شرهم pic.twitter.com/pNaP5bQftz

– داش كام السعودية (@ Dashcamksa1) 23 يوليو 2022

سائق يظهر سيارته

ونشر حساب سعودي داش كام على تويتر مقطع فيديو يوثق الحادث من خلال كاميرا مثبتة في سيارة أخرى.

وأظهر الفيديو أن السيارة انحرفت وانحرفت إلى الجانب الآخر من الطريق بسرعة، لتنقلب عكس مجرى الطريق، حيث كانت سيارة تسير خلفها وكان من الممكن أن تتسبب في حدوث تصادم بينهما.

وعلق البعض على هذه الحادثة مستنكرًا الأمر ودعو الله أن يقيهم من شر المتهور، مشيرًا إلى أن صاحب كاميرا داش كام اضطر إلى الانتظار والهدوء لحماية نفسه وسيارته، خاصة وأن هذا الشخص هو متهور ويريد فقط التباهي.