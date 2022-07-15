شاهد.. توافد المصلين لتأدية صلاة الجمعة في المسجد النبوي

توافد المصلون والزوار على المسجد النبوي من الصباح الباكر لأداء صلاة الجمعة، باتباع تعليمات وأنظمة المكان.

فيديو | توافد مجموعة من المصلين لأداء صلاة الجمعة بالمسجد النبوي.#الإخبارية pic.twitter.com/22c6jeiSl8

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 15 يوليو 2022

الآلاف من المصلين يتزاحمون

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته قناة “الإخبارية”، أن المسجد النبوي مكتظ بآلاف المصلين الذين أتوا لأداء صلاة الجمعة وسط حشد آلاف الحجاج لزيارة المدينة المنورة، لأداء الصلاة فيها. المسجد النبوي وتكريم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل مغادرته إلى بلادهم.

ترغب وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة سعياً منها لتطوير نظامها الذي يساهم في إيجاد وسائل مختلفة تتيح للحجاج وزوار المسجد النبوي أداء عبادتهم في راحة وطمأنينة، الهداية السخية للقيادات الرشيدة في تقديم كافة الخدمات للمسجد النبوي وزواره.