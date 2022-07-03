شاهد.. جانب من استعداد قوات الطوارئ الخاصة لخدمة الحجاج

تشارك قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة في رعاية حجاج بيت الله الحرام وتقديم الخدمات الأمنية المساندة في المشاعر المقدسة.

جزء من افتراضات قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة إعدادها وتوافرها ؛ خدمة الحجاج والمحافظة على سلامتهم وحمايتهم في المقدسات.# سلام_آمن pic.twitter.com/cw9XwQmOfN

– رئاسة أمن الدولة (pss_ar) 2 يوليو 2022

اعداد فرق طوارئ خاصة للحضور للحجاج

وثق مقطع فيديو نشرته رئاسة أمن الدولة على حسابها بموقع تويتر بعض افتراضات قوات الطوارئ الخاصة استعدادها وتوافرها. خدمة الحجاج والمحافظة على سلامتهم وحمايتهم في المقدسات.

تلتزم قوات الطوارئ الخاصة كغيرها من القطاعات الأمنية بخطط وإجراءات أمنية منظمة وقضائية حفاظاً على سلامة الحجاج وأداء مناسكهم بسلام وهدوء.

يشار إلى أن المملكة قدمت كل ما من شأنه مساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بسهولة وأمان وأمان.