شاهد.. جريان الأودية بعد هطول أمطار ظهران الجنوب الغزيرة

شهدت محافظة ظهران الجنوب، اليوم الجمعة، أمطارا غزيرة بمنطقة عسير نتج عنها أودية وشعاب مرجانية.

# الظهران الجنوبية جانب من كواليس الامطار والسيول التي شهدتها ظهران الجنوب صباح اليوم الجمعة بعدسة مسفر سعيد المونس “اللهم انفعها اللهم عافية. pic.twitter.com/Cj4lNbRxtY

– عواد فرحان (AWADFRHAN) 5 أغسطس 2022

تظهر مقاطع فيديو متداولة على تويتر تدفق الأودية والشعاب المرجانية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة في ظهران الجنوب صباح اليوم الجمعة.

# الظهران_الجنوب_الآن

اللهم اجعلها تمطر بالخير والبركة فتحيي الوطن وبه تسقي الناس وتجعله نافعا للحاضر والوطن. pic.twitter.com/8EDamzhvSv

– جبال جنوب الظهران (@ aa01725555555) 5 أغسطس 2022

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في توقعاته الجوية لهذا اليوم، هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في فيضان في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات. منطقة مكة المكرمة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، بينما المناخ شديد الحرارة في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على الأجزاء الوسطى من المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون من الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 15-30 كم / ساعة فوق الجزء الشمالي والوسطى، ومن الجنوب إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة. ح، تتغير بعد الظهر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15-35 كم / ساعة في الجزء الجنوبي.