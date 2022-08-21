شاهد.. جريان السيول في عدة أودية بجازان

وثقت مقاطع فيديو متداولة تدفق السيول في عدة وديان بجيزان بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وادي سيول هاجو # جازان اليوم هو الأحد الموافق 23/1/1444 هـ

(مقتطفات WhatsApp) # orbit_22 pic.twitter.com/thSx2RjR2K

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 21 أغسطس 2022

تدفق النهر

وأظهر مقطع فيديو متداول تدفق السيول بوادي الحقو بجيزان، ومقطع فيديو آخر يوثق تدفق السيول القوية في أحد فروع وادي بيش.

سيول أحد فروع الوادي # بيش # جازان اليوم ⛈

(مقتطفات WhatsApp) # orbit_22 pic.twitter.com/toMW3lkH9i

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 21 أغسطس 2022

وثق مقطع آخر تدفق السيول وتدفقها في وادي البيض بجيزان، حيث بدت السماء كأنها رعد وبرق تظهر وتومض في السماء.

بيض وادي سيول# جازاناليوم ⛈ (مقطع WhatsApp) هو حالة # orbit_22 pic.twitter.com/adlKc77rBU

– الأستاذ الدكتور عبدالله المسند (ALMISNID) 21 أغسطس 2022

العواصف المستمرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، بيانا أعلن فيه عن حالة الطقس، ابتداء من غد الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

يتنبأ المركز باستمرار العواصف المعتدلة التي يمكن أن تصبح شديدة مصحوبة بالآثار التالية (تدفق الأمطار الغزيرة – سقوط البَرَد – السرعة النشطة للتيارات الهابطة – ارتفاع الغبار الذي يحد من الرؤية الأفقية).

أما عن المناطق المتضررة، فقد أشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن جازان وعسير ونجران والباحة ستتأثر بحالة الأمطار وتأثيراتها.