شاهد.. جريان وادي الرمة في حدث نادر بالصيف

وثق مقطع فيديو متداول تدفق وادي الرامة الواقع شمال مدينة الحليفة جنوب منطقة حائل بعد هطول أمطار نادرة وغزيرة.

في حدث نادر، وفي أكثر شهور السنة حرارة وجفافا، وثق المصور أحمد العنزي تدفق “وادي الرامة” الواقع شمال مدينة حليفة جنوب منطقة حائل على بعد 200 ميل.

تصوير أحمد غالب العنزي تضمين التغريدة# وادي الرماح pic.twitter.com/oHA0gfoZew

– Mekshatsharqiah (mekshatsharqiah) 8 أغسطس 2022

وأظهرت الصور التي التقطها المصور الهاوي أحمد العنزي من الجو، صورا نادرة لتدفق وادي الرامة في أكثر شهور السنة حرارة وجفافا.

يستمر المطر

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق استمرار فرص العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة من يوم الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تستمر فرص حدوث العواصف الرعدية في بعض مناطق المملكة والتي قد تصاحبها التأثيرات التالية (تدفق السيول، سقوط البرد، السحب السريع للتيار، والغبار المرتفع الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية).

لا انخفاض في درجة الحرارة

من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية حسين القحطاني، في وقت سابق، ما تم تداوله بشأن انخفاض درجات الحرارة في مناطق المملكة ابتداء من غد الخميس.

وأكد القحطاني أن المركز لم يعلن عن انخفاض درجات الحرارة في معظم المناطق اعتبارًا من الخميس المقبل، بل ستبقى عند مستوياتها الصيفية، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة في معظم مناطق المملكة، باستثناء للمرتفعات.