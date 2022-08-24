شاهد.. جمال وتميز وادي الشعران بمحافظة رنية

ووثق صورا التقطها المواطن جمال “وادي الشعران” في محافظة رانيا بمنطقة مكة المكرمة.

# دارتنا | عدسة المواطن محمد بجاد تظهر جمال “وادي الشعران” في محافظة رانيا. # قناة_السعودية pic.twitter.com/m6UePZHLQC

– قناة سعودية (saudiatv) 24 أغسطس 2022

طبيعة ساحرة وجمال مميز.

وصور المواطن محمد بجاد فيديو من الجو يظهر جمال وادي الشعران بمحافظة رانيا التي تعتبر من المناطق التي تستحق الزيارة للاستمتاع بطبيعتها الجميلة.

وأظهر مقطع الفيديو جمال وادي الشعران الذي يتميز بتدفقه المميز وسط طبيعة ساحرة ونباتات خضراء وأشجار خلابة.