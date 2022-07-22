شاهد حسرة وحزن لاعبي الأهلي عقب خسارة كأس مصر

حالة من الحزن والأسى طغت على لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد خسارة نهائي كأس مصر.

ودخل محمد عبد المنعم، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في نوبة من البكاء بعد خسارة الأحمر 2-1 أمام الزمالك. .

التقى النادي الأهلي نظيره الزمالك، مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر النسخة الأخيرة 2022.

تمكن الفارس الأبيض من السيطرة على أحداث الشوط الأول من المباراة، وفي الواقع، ترجم هيمنته بتسجيل هدفين حرتين.

في الشوط الثاني عاد النادي الأهلي للمباراة لبعض المحاولات الهجومية، والتي أسفرت عن هدف واحد سجله حسام حسن.

احتفالات لاعبي الزمالك ودموع لاعبي الأهلي بعد فوز الزمالك بالكأس على حساب الأهلي 🏆🏆# استاد_مصر pic.twitter.com/DwPaf8cSxw

– اون تايم سبورتس (ONTimeSports) 21 يوليو 2022

وبهذا الفوز يفوز نادي الزمالك بكأس مصر للمرة 28، ويجمع ثنائية الدوري والكأس للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك مع نظيره الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري 2022 في الإمارات أكتوبر المقبل.