شاهد خناقة عبد المنعم ورمضان صبحي في مباراة الأهلي وبيراميدز

ودخل الثنائي محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ورمضان صبحي لاعب بيراميدز في جدال بعد انتهاء المباراة بين الفريقين.

تفاصيل قتال محمد عبد المنعم ورمضان صبحي

ثار جدل بين محمد عبد المنعم ورمضان صبحي، بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي، التي جمعت بينهما أمس السبت.

وتدخل مدرب بيراميدز تاكيس جونياس وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي على الفور لوضع حد للجدل بين اللاعبين.

وكان سبب المشاجرة هو التدخل القوي الذي حدث بين اللاعبين أثناء أحداث المباراة.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

واجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره بيراميدز، اليوم السبت، في اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بهدفين ليجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الثالث في التصنيف العام.

شريف عبد المنعم ينتقد لاعبي الأهلي

وقال شريف عبد المنعم نجم الأحمر السابق لقناة الأهلي “الفريق لعب 95 دقيقة وصانع اللعب هو محمد الشناوي حارس المرمى”.

وتابع “سوارش بدأ المباراة بطريقة خاطئة، وقدرات قفشة لم تؤهله للعب الكرة الطويلة، والأهلي لم يكن حاضرا اليوم وكأننا لم نذهب إلى ملعب المباراة”.

وختم “لم يفز اللاعبون بأي تدخل في مباراة اليوم، فقدنا الكرة الثانية في كل مرة”.