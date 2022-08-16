شاهد.. راعي الكامري يتسبب في تصادم 4 سيارات بالرياض

وثقت كاميرا داش تصادم 4 سيارات تسبب فيه راعي كامري على طريق الرياض السريع، بعد أن حاول الانتقال من المسار الذي كان يسير فيه إلى المسار الأيمن للخروج من المخرج دون الالتفات إلى المركبات الأخرى.

# صيد الكاميراحادث بين أربع سيارات! pic.twitter.com/Brcb9hgixT

– داش كام السعودية (@ Dashcamksa1) 15 أغسطس 2022

تفاصيل حادث راعي كامري

وبحسب المقطع، فقد وقع الحادث في يونيو الماضي، وتحرك سائق الكامري من أقصى يسار الطريق إلى أقصى اليمين وحاول تجاوز مركبة كانت قادمة من الحارة المجاورة لمساره، لكنها اصطدمت بأخرى. السيارة التي كنت في المسار الأيمن.

بعد أن اصطدمت الكامري بالمركبة الأخرى من الخلف، دارت على الطريق واصطدمت وجهاً لوجه مع سيارتين قادمتين أخريين.

مخالفة قوانين السير

تداول المغردون المقطع أكثر من مرة، مع تعليقات تحاول شرح سلوك كامري التي تسببت في تصادم 4 سيارات، متجاهلة حق المركبات الأخرى في اتباع مساراتها المحددة.

في البداية قال أحمد الزهراني “كفيل كامري مخطئ في قوانين السير حول العالم دون تفسير أو مبرر”. وأضاف يزيد “من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين سبب كارثة مالك كامري مثل المطاردة المتهورة. طريقة رعاية الكاميرا جيدة من الصفر. سلكت المسار الأيمن وتوجهت نحو المخرج”. وكتبت تغريدة أخرى “إذا أعددت المخرج وانتقلت إلى الثانية، فما الذي سيؤذيك”

الدفاع عن قائد كامري

من ناحية أخرى، كانت هناك تغريدات تدافع عن زعيم الكامري، حيث قال أحد المغردين “السبب في أن راعي كامري لا يسير في المسلك الأيمن للبدري هو من يمشي بسرعات منخفضة ويجب مخالفته”. لأنها تسبب حركة المرور والحوادث بشكل غير مباشر.

أما عزيز فقال الخطأ من صاحب الكاميرا، لكني أتساءل من، إذا أطلقت إشارة وتريد أن تخاف طريقهم، كما سيحدك راعي السباق. لا يتسم بالهدوء ولا يتجاهلها “.