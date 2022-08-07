شاهد.. سحابة سوبر سل تتشكل في سماء جازان

وثق مقطع فيديو متداول ظهور سحابة “سوبرسل” عملاقة في السماء فوق طريق العارضة شرق منطقة جيزان.

طريق كلاود سوبرسل العارضة – شرق # جازان تصوير موسى سراج 🤳 pic.twitter.com/QrjtL8Gn23

– معاذ الاحمدي (@ alawasef777) 7 أغسطس 2022

ما هي سحابات سوبرسيل

تعد السحابة الفائقة، أو ما يسمى بـ supercloud، أحد الأحداث المناخية القاسية التي تحدث في جميع أنحاء العالم.

يتشكل هذا النوع من السحب عادة في ظروف خاصة جدًا، حيث يحتاج إلى الكثير من الرطوبة في الغلاف الجوي العلوي ونوعين من التيارات الهوائية، “الهواء البارد” و “الهواء الدافئ والرطب” ويتشكلان في المناطق فوق الاستوائية لزيادة الاحتمالات. . مواجهة هذه الأنواع من الرياح، مما أدى إلى تكوين هذا النوع من الخلايا السحابية.

توقعات اليوم

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في توقعاته الجوية لهذا اليوم استمرار العواصف المتوسطة إلى الشديدة التي تتسبب في تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والبرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجيزان. بالإضافة إلى استمرار الأمطار عواصف رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وإثارة الغبار والأتربة فوق مرتفعات منطقتي مكة والمدينة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.