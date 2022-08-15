شاهد.. سقوط مصور حفلة محمد عبده على المسرح بلندن

تألق الفنان محمد عبده على المسرح نفسه الذي صعد إليه عام 1983 في لندن، وهو مسرح “الغرفة الكبيرة” في فندق غروفز هاوس بارك لين، لإمتاع معجبيه بأحلى أغانيه.

أبو نورة أشاد بالمصور وهو يسقط عن المسرح، عمل جميل للفنانة العربية ♥ ️# محمد_عبدالله # محمد_عبد_في_لندن pic.twitter.com/E20zgVDWVr

– عاطفة الفنان العربي (mloookh_m) 14 أغسطس 2022

سقوط المصور

وبينما كان في المسرح يحيي جمهوره، كان معه أحد المصورين على المسرح وقام بتوثيقه بكاميرا فيديو، وبينما كان عائدا، تعثر المصور وسقط على المسرح، مما دفع الفنانة العربية إلى التصفيق. وشجع الجمهور على ذلك حتى يتجنب المصور الإحراج.

من جهته، نهض المصور وواصل التصوير، فيما استمر الفنان السعودي بترجمة أغانيه بكل سهولة.

غنى في الحفل “في عيني اليمنى أنا وابني وجدتك مع وليمة. الحظ الليلة كريمة. يوم وصولي، لا ترد الرسائل. أنت معي”.