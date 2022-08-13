شاهد.. سماء الوجه تتألق بالقمر العملاق

وشهدت السماء فوق محافظة الوجه بمنطقة تبوك مشاهدة مميزة للقمر العملاق وهو الرابع والأخير هذا العام.

وشهدت المملكة ظهور القمر الرابع والأخير هذا العام، الخميس 11 أغسطس، بحسب جمعية جدة الفلكية.

الحجم الظاهر للقمر أكبر بحوالي 8٪ وأكثر إشراقًا من المتوسط ​​بنسبة 16٪، بالتزامن مع ذروة تساقط نيزك البرشاوي في سماء العالم العربي.

سبب تسمية القمر العملاق

ووصف القمر العملاق بأنه قمر جديد أو قمر مكتمل، عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض 362146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض). هذا العام، شوهدت ثلاثة أقمار عملاقة في مايو ويونيو ويوليو على التوالي “.

الوقت المثالي

وأكدت الجمعية الفلكية بجدة أن هذا الوقت من الشهر مثالي لمشاهدة الحفر المشعة على سطح القمر من خلال منظار أو تلسكوب صغير، على عكس باقي التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة سقوط القمر المليء بأشعة الشمس. مع ملاحظة أن هذه الفوهات المشعة عبارة عن رواسب من مواد عاكسة لامعة تمتد من مركز الحفر إلى الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن هذه الحفر قد تشكلت مؤخرًا، وأن فوهة “السطح” هي أكثر فوهة مشعة.

يشار إلى أنه في الليالي القليلة القادمة سيرتفع القمر متأخرًا ساعة تقريبًا كل يوم، وبعد أيام قليلة سيكون مرئيًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وعندها سيصل إلى مرحلة الربع الأخير. الأسبوع بعد اكتمال القمر.