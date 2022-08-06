شاهد.. سيل وادي حبونا يصل الربع الخالي

مقطع فيديو متداول يوثق وصول سيل وادي حبونة بعد هطول أمطار غزيرة إلى رمال الربع الخالي.

وادي سيل #عيد الرعب فوق الرمال #غرفة فارغة اللهم أجعلها مطرًا وبركاته ونشرها في عموم البلاد#مطر #فيضان # نجران pic.twitter.com/kevp3WzxOB

– غرفة فارغة (AL_RMLH) 6 أغسطس 2022

وصول السيول إلى الربع الخالي

وأظهر مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع تويتر، جريان المياه الجارفة على مساحات واسعة تغطي وتزين أجزاء من الربع الخالي.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار العواصف الكهربائية المتوسطة إلى الشديدة، مسببة تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والبرد فوق المناطق. من نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ولا تزال الفرصة مواتية لتكوين سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار في أجزاء من تبوك والجوف والأجزاء الغربية. من الحد الشمالي، بينما يكون المناخ حاراً جداً في مناطق الشرقية والرياض والقصيم، والأجزاء الشرقية من الحد الشمالي والجوف.