شاهد.. سيول جازان تجرف الحلال.. ونصيحة عند هطول الأمطار

تسببت فيضانات جيزان في جرف العديد من الحيوانات والمواشي. أولئك الذين تركهم أصحابهم في الأودية مما عرّضهم للغرق في السيول التي نزلت فجأة.

زد عباد الله في الاستغفار – رحمنا الله، خاصة في ظل هطول الأمطار الغزيرة. يوصى بإزالة الحلال من الجداول في الوديان والأماكن المرتفعة. “هذا الكلام عام وليس موجها لأحد”. قسيسك بخير pic.twitter.com/bcgZqjk6rk

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 3 أغسطس 2022

نصائح للمزارعين

ونصح عالم الأرصاد الجوية، عبد العزيز بن محمد الحسيني، أصحاب المزارع بضرورة إبعاد الماشية عن مجاري المياه ومستجمعات المياه حفاظًا على سلامتها، فقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “في ظل طقس ممطر غزير، يكون الجو حارًا. أوصى بإزالة الحلال من الجداول في الوديان والمرتفعات. وتابع “هذا الكلام عام وليس موجهًا لأحد. وشهد الحلال هطول الأمطار الغزيرة في وادي البيض بين الدرب والفتيحة بمنطقة جازان. جزاكم الله خير قسيسه “.

مطر في جيزان

يشار إلى أن الدفاع المدني حذر من تقلب الأحوال الجوية في منطقة جيزان حتى الساعة الثامنة ليلاً. وأصدر المدني، عبر تويتر، تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول احتمالية هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة جازان حتى الساعة الثامنة مساءً، موضحًا أن الوضع يترافق مع نشاط في الرياح السطحية وسيول غزيرة. مطر.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم، استمرار احتمال حدوث هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية تسبب تدفق الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار وأمطار البرد. مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان، مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وكذلك منطقة المدينة المنورة، يمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية من منطقتي القصيم وحائل.

كما أشارت إلى وجود فرصة لتشكيل سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق مدينة الرياض والمنطقة الشرقية والجنوبية من الحدود الشمالية.