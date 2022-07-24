شاهد.. سيول عسير تجري وتنبيهات من الأرصاد

تداولت مقاطع فيديو وثقت حدوث عواصف رعدية تضرب منطقة عسير في ظل تقلبات الطقس في المملكة.

مشربة مع # سراة عبيدة منطقة #الصعب بعد هطول أمطار غزيرة تعيش الآن س 8.45 من صباح يوم الأحد 25 ذو الحجة 1444 #مطر # ابها_الانعضو جماعة مازن أبو غانم pic.twitter.com/NNSACpXyjs

– مجموعة الجزيرة المناخية (ClimatJazeera) 24 يوليو 2022

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة في سراة عبيدة بمنطقة عسير، فيما وثق مقطع فيديو هطول أمطار في وادي كتام بظهران الجنوب.

صباح الخير جميعاً، من المطر، سأل وادي قطم بمنطقة عسير ظهران الجنوب pic.twitter.com/PRawFs850e

– محمد العازمي بارفا (@ qly6LELAN8UOLO8) 24 يوليو 2022

من جهتها، نشرت المديرية العامة للمرور، في وقت سابق، مجموعة من الصور، وثقت فيها جهود المشاة أثناء هطول الأمطار في عدة أحياء بالمنطقة.

تنبيه المطر

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تنبيهاً باستمرار العواصف الرعدية في محايل، مجاردة، بريق، رجال ألمع، بيشة، تثليث وطريب.

أما الآثار المصاحبة فهي نشاط على السطح، والرياح، وشبه فقدان البصر، والبرد، والأمطار الغزيرة، حيث يبدأ التحذير من العاشرة صباحاً حتى التاسعة ليلاً.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، في توقعاته الجوية لهذا اليوم، حدوث عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق الأودية والأمطار الغزيرة، مصحوبة برياح نشطة وأمطار برد فوق مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة. المنطقة غيوم ممطرة عاصفة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار فوق الأجزاء الجنوبية من مدينة الرياض والمناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) ومرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 25 إلى 45 كم / ساعة في الجزء الشمالي ومن الغرب إلى الجنوب الغربي في الجزء الأوسط والجنوب بسرعة. من 15 إلى 30 كم / ساعة .