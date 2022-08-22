شاهد.. شخص يوثق دهسه ماشية في بث مباشر

كان شخص مشغولاً بأداء شيلة وتصوير بث مباشر أثناء قيادته على طريق دهس ماشية سائبة كانت على الطريق، لكنه لم يلاحظها.

تعليق فايز المالكي

وأظهر الفيديو الذي نشره الفنان فايز المالكي شخص يقود السيارة ويصور نفسه بهاتف محمول وهو يغني أغنية بصوت عال ويتأرجح على دقات الألحان لكن الماشية التي ظهرت على الطريق كانت قريبة بما يكفي تصطدم بهم. .

أكدت معظم التعليقات على المقطع أن القيادة المشتتة هي أحد أكثر أسباب الحوادث شيوعًا، والتي يمكن أن تكون قاتلة في بعض الحوادث.

وعلق فايز المالكي على الحادث قائلا نهاية شيلات كارثة دائما.

فيما سخر أحد المغردين من أداء شخص شيلا ونشر صورة من المقطع وعلق عليها قائلا “الحياة لا تساوي دقيقة بدونك”.

واتهم أحد المغردين سائق السيارة بالتهور وتعمد صعق الحيوانات بالكهرباء، قائلا “هذا استخفاف بحياة الحيوانات، وقد رآها قبل وقت طويل من فعل ذلك”.