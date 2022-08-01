شاهد.. شلالات وسيول في رجال ألمع بعد الأمطار الغزيرة

وشهدت محافظة رجال ألم بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، أمطارا غزيرة تسببت في تدفق الأودية.

أمطار غزيرة وأمطار غزيرة # اشعر الرجال هذا اليوم

الاثنين 1 أغسطس 20223 #شهر محرم 1444#asir_rain pic.twitter.com/U36KZplnit

– سعد العتيبي (@ ssaadd26t) 1 أغسطس 2022

توثق مقاطع الفيديو المتداولة على تويتر هطول أمطار غزيرة في رجال ألمع ووديانها.

أمطار غزيرة وأمطار غزيرة# اشعر الرجالاليوم سعد العتيبي pic.twitter.com/cnrGuW9B98

– عصام الحجيلي (@ alhejily4) 1 أغسطس 2022

شلالات وامطار غزيرة # اشعر الرجال هذا اليوم

الاثنين 1 أغسطس 20223 #شهر محرم 1444#asir_rain pic.twitter.com/eeefxBEs8g

– سعد العتيبي (@ ssaadd26t) 1 أغسطس 2022

تنبيه لعسير

وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث أمطار رعدية مع ارتفاع الغبار فوق منطقة عسير في كل من العرين وبيشة وثليث وطريب والبراك والقحمة.

أما التأثيرات المصاحبة، فتشمل النشاط على سطح الرياح وفقدان البصر القريب والبرد والأمطار الغزيرة.

توقعات اليوم

وفي سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير الطقس اليوم، استمرار وجود فرصة لسقوط أمطار رعدية متوسطة إلى قوية، مما يؤدي إلى تدفق الوادي وسيول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد في منطقة نجران والباحة. منطقتي عسير وجازان.

فيما تستمر فرصة تشكل سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من المناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، وكذلك أجزاء من المرتفعات الشاهقة بمنطقة مكة المكرمة.