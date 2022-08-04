شاهد.. صحراء يبرين تتحول إلى بحيرة صيفية

تحولت صحراء يبرين في المنطقة الشرقية إلى بحيرة جميلة في قلب الصحراء بسبب الأمطار الصيفية الأخيرة.

شاهد كيف تحولت الصحراء إلى بحيرة. نحن في الصيف والموتى في أكثر الشهور جفافاً. ومع ذلك، سقطت بعض الأمطار، كان بعضها غزيرًا، من آثار السيول الغزيرة جنوب يبرين. يتم التصوير في يبرين، وهي واحة في المملكة العربية السعودية تابعة للمنطقة الشرقية. أقرب مدينة هي حرض التي تبعد حوالي 90 كم جنوبها. pic.twitter.com/52QYAPrYYz

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 4 أغسطس 2022

وقال الباحث المناخي عبدالعزيز بن محمد الحسيني “نحن في الصيف والحرارة الشديدة في أكثر الشهور جفافاً، إلا أن بعض الأمطار كانت غزيرة بعضها بسبب آثار السيول الغزيرة جنوب يبرين. المقطع يبرين واحة في المملكة العربية السعودية تابعة للمنطقة الشرقية، وأقرب مدينة لها هي حرض التي تبعد عنها مسافة 90 كم جنوبها.