شاهد.. طائرات القوات الجوية تراقب الحشود في المشاعر المقدسة

أنهى سلاح الجو استعداداته بتوفير مروحيات لمراقبة الحشود في الأماكن المقدسة، في إطار مشاركة الجيش السعودي في دعم الفرق الأمنية خلال موسم الحج.

فيديو | تنتهي القوات الجوية من استعداداتها بتوفير طائرات عمودية لمراقبة الحشود في الأماكن المقدسة # سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/EbWNC0JHlX

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 5 يوليو 2022

القوات المسلحة تحشد طاقاتها وقدراتها

حشدت القوات المسلحة كل طاقاتها وقدراتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معتمدا على مشاركة جميع فروعها بسلسلة من الوحدات والآليات والمروحيات للقيام بالمهام الموكلة إليها الفرق الطبية والصحية والمستشفيات الثابتة والميدانية والطوارئ. .

تورط القوات الجوية

يتم دعم القوات الجوية الملكية السعودية من قبل عدد من شركات الأمن والسلامة في المطارات، وتزويد الموانئ الجوية بفنيين لكشف المواد الخطرة وتوفير الطائرات اللازمة في مفرزة القوات الجوية بالمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة الأمنية وتحسبًا لأي حالة طوارئ.

الاستعداد البحري

من جهة أخرى، انتهت القوات البحرية الملكية السعودية من استعداداتها لتغطية مينائي ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بفرق فنية متخصصة في فحص الطرود والدعم الجمركي والتعرف على المواد المتفجرة، بالإضافة إلى فريق من الغواصين مجهز بالكامل للمساهمة في عمليات الإنقاذ ودعم قوات الدفاع المدني.