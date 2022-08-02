شاهد.. طوابير الروس على متاجر “إتش آند إم” قبل انسحابها

امتدت طابور طويل من الروس خارج مركز تسوق فِيْ موسكو، الثلاثاء، فِيْ انتظار دخول متجر H&M، الذي فتح أبوابه للمرة الأخيرة لبيع أسهمه قبل الخروج الكامل من السوق الروسية.

علقت عشرات العلامات التجارية أنشطتها فِيْ روسيا بعد أن أرسلت موسكو قواتها لُغُزو أوكرانيا فِيْ 24 فبراير، وكانت H&M و Nike من بين الشركات التي أعلنت عَنّْ خطط لخروج دائم من السوق الروسية.

وقالت زبون يدعى إيرينا لرويترز “حسنا، إنهم سيغلقون، ولهذا السبب نحن نقف هنا.” “سأشتري كل ما هُو متاح.”

أعادت شركة Ikea العملاقة للأثاث فتح أبوابها للبيع عبر الإنترنت فقط، لكن H&M قررت السماح للعملاء بالعودة شخصيًا.

من المتوقع أن يكلف خروج H & M من روسيا الشركة حوالي 200 مليون دولار وأن يؤثر على 6000 موظف. روسيا هِيْ سادس أكبر سوق للشركة.

ولم ترد إتش آند إم على الفور على طلب للتعليق يوم الثلاثاء.

قال متحدث باسم الشركة فِيْ يوليو / تموز إن إتش آند إم ستعيد فتح متاجرها مؤقتًا فِيْ أغسطس لبيع المخزون المتبقي فِيْ روسيا. تعد H&M ثاني أكبر سلسلة لبيع الملابس بالتجزئة فِيْ العالم، حيث تقوم بتأجير وإدارة 170 متجرًا فِيْ روسيا مباشرةً.