شاهد كارثة تتهيأ في تحذير من مختص عن مخلفات سيول بـ موسم جازان، وسبب ارتفاع منسوب تدفق وادي بن عبد الله، لتسلق سور الحماية الشمالي للمركز إلى داخل مدينة الموسم، لافتا الى مخاطر قلة الصيانة وازالة مخلفات السيول المتراكمة. قال الخبير في الأودية والسيول بمركز الموسم طاهر عريبي إن حصر مجرى الوادي على بعد أمتار قليلة تحت جسر مدخل الموسم ينذر بكارثة – لا قدر الله – ووادي ابن عبد الله من يجب إزالة الوديان الكبيرة والمتدفقة للغاية وبقايا الوادي من تحت الجسر، ويجب توسيع مساره. إزالة أكوام الأوساخ والأشجار المتراكمة، وتحسين الموقع غرب وشرق مدخل “الجسر” لمركز الموسم ؛ حيث أنه سبب انحسار التيار وتعرية التربة بجانب أعمدة الجسر وسور الحماية الشمالي لمدينة الموسم.