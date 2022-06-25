شاهد.. كوادر نسائية مدربة تخدم ضيوف الرحمن من بوابة مكتب إرشاد الحافلات

يواصل مكتب إرشاد حافلة حجاج مكة تنفيذ خططه التشغيلية والتنفيذية لموسم حج هذا العام 1444 هـ، من خلال استقبال وتوصيل حافلات الحجاج إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة.

وأوضح نائب المدير العام للمكتب ياسر الكردي أن خطة المكتب لهذا العام تضمنت مكونا نسائيا وطنيا تم تدريبه وتأهيله بأعلى معايير الجودة والأداء لخدمة الحجاج، موضحا أن المكتب يضم ما يقارب (40). ) تتوزع النساء في مختلف المهام والوظائف في المكتب وداخل محطات استقبال الحافلات.

كوادر مدربة

وأضاف كردي أن مهام الكادر النسائي الذي يعمل ضمن الخطة المكتبية لهذا العام 1444 هـ تتركز على متابعة العمل الإداري والميداني وإنجازه في الوقت المحدد، إضافة إلى عمل سلسلة من الكوادر النسائية ضمن إطار محطات استقبال الحافلات بنظام الوردية كإدخال بيانات لحافلات المعتمرين وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بإيصالها مع مرافقة مرشدي الحافلات إلى مساكن ضيوف الرحمن.

كما أشارت مديرة إدارة الاتصالات الإدارية بالمكتب ميساء مرغلاني، إلى أن إدارة المكتب اهتمت بتأهيل وتدريب الكوادر النسائية هذا العام لتكون ضمن منظومة الحج للعمل في خدمة الحجاج، في ar تماشيا مع توجيهات الحكومة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله.

وأوضح مرغلاني أن المكتب، تحت مظلة تنسيق جمعيات أرباب الطائف، وبمشاركة الاتحاد العام للسيارات، وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، قدم دعما كبيرا لجميع كوادر العمل. وقدمت كافة التقنيات التي تسهل أداء مهامها ضمن خطة موسم حج هذا العام 1444 هـ.