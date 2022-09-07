شاهد كيف ردت بشرى على متابع سخر من طريقة ممارستها للرياضة، ظهرت الفنانة بشرى في مقطع فيديو مع مدربها الخاص وهي ترقص على انغام موسيقى وتؤدي التمارين الرياضية وكانت بشرى تمارس تمارين الايربوبكس، وقال بعض متابعيها انه يسخر من ما تقدمه معلقًا على مقطع الفيديو قائلا المشكله بيسموا دا تحضر، وردت عليه بكلمات محرجه قائله لا بيسموه رياضه.

الفنانة بشرى ويكبيديا

الفنانة المصرية الشهيرة بشرى قامت بعمل الفيلم الأخير لها “معالي ماما” وهو اخر الاعمال التي قامت بها الفنانة بشرى، وشاركت في بطوله هذا الفيلم العديد من الشخصيات ومن أهمها محمد الليثي ونور قدري وشيماء سيف و سامي مغاوري وتم تاليف الفيلم من قبل المخرج نادر صلاح الدين واحمد انور، وقد شاركت بشرى العديد من الافلام الجميلة وشارك ايضا الممثل القدير عادل امام في مسلسل رمضاني عام 2019.

انستغرام الفنانة بشرى

البحث عن الانستغرام الخاص بالفنانة بشرى سنرفقه لكم عبر الرابط التالي، الذي من خلاله تقوم الفنانة بتنزيل الستوريز والفيديوهات الخاصة بها عبر منصة الانستغرام وترد على المتابعين وتشارك يومياتها بشكل يومي ولمتابعة الانستغرام الخاص بالفنانة بشرى التي احدثت ضجه لما قدمته من فن جميل وحب كبير في قلوب المتابعين، ومن التواضع مع متابعينها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تويتر الفنانة بشرى

بالبحث عن التويتر الخاص بالفنانة بشرى، سنقدم لكم الرابط المباشر للتويتر الخاص بالفنانة بشرى من خلال الضغط على الزر التالي، ينقلك الى الحساب الخاص بالفنانة بشرى قم بمتابعتها، ستتلقى كافه التغريدات التي تقوم بها في يومياتها الخاصة، وعن وما يدور حولها وحول الفن وما تقدمه من مسلسلات وافلام حيث تعتبر الفنانة بشرى فنانة متواضعة وترد على الجمهور من خلال التغريدات التي تنشرها.

رد الفنانة بشرى على متابع يسخر منها

عندما قامت الفنانة بشرى بتنزيل فيديو على الانستغرام الخاص بها قام بعض الأشخاص بالسخرية من الفيديو اذ ظهرت فيه الفنانة وهي ترقص مع مدربها، وقام احد المتابعين على الانستغرام بقول ان هذا ما تسموه تحضرًا؟، فردت عليه الفنانة بشرى بأسلوب مؤدب ان هذه هي الرياضة، وليس كما تعتقدون.

هذا حال الفنانين المصريين عندما يتعرضون للسخرية من المتابعين، فينقسم المشاهير الى قسمين فمنهم من يقوم بالرد واحترام الرأي الاخر ومنهم من يغضب مما يراه من نقد.