شاهد كيف يتخذ جيل الثمانينيات ومواليد الألفية قراراتهم

اندلعت حالة من الجدل بين مستخدمي تويتر بعد تداول مقطع فيديو يوضح الفرق بين طريقة اتخاذ القرارات بين الثمانينيات وجيل الألفية.

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الفرق بين جيل الألفية وجيل الثمانينيات pic.twitter.com/0ILQbs7U5l

– WHR (whrumor) 7 أغسطس 2022

جيل الثمانينيات أكثر خبرة

يظهر في المقطع شابين من مواليد الألفية يترددان في عبور أحد التقاطعات التي كانت مليئة بمياه الأمطار. وبعد فترة طويلة من التردد، فوجئ الطفلان بمرور رجل ولد في الثمانينيات، غير مكترث بالمياه. الارض.

بعد لحظات، تحلى الشابان بالشجاعة لعبور التقاطع إلى الجانب الآخر من الطريق.

تباينت ردود الفعل على سلوك الأشخاص الثلاثة، حيث رأت إحدى المجموعات أن الرجل الأكبر سنًا يمثل جيل الثمانينيات على أنه أكثر جرأة وشجاعة في اتخاذ القرار، بينما رأى البعض أن جيل الألفية يتمتع بالكثير من الترفيه والراحة.

من جهتها، قالت “فاطمة” “على العكس من ذلك، فإن جيل الثمانينيات يتسم بطابع متردد عندما يتعلق الأمر بالمجازفة ويحرص على عدم الوقوع في الفشل. إنه يستفيد من أخطائه على عكس جيل الثمانينيات “.

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وعن عبد العزيز عبد الله قال “شين وزين موجودان في كل مكان وأنت كثير من مواليد 2000 ملتزمين ومتفهمين، والفرق أنك تواكب أي حدث يطرأ على زين أو شين، أول شخص يعرف عنك وعن كل شيء من الأسفل إلى الأسفل. الفرق بيننا وبينك هو أننا لا نعمم. “

وقال مغرد آخر الفكرة الفرق بين الجيلين وليس المقارنة بينهما، والفرق بينهما واضح. عاش جيل الثمانين في بيئة قاسية تثق في نفسها في كل شيء تحت المطر. الغبار والحرارة والبرودة. أنت من تذهب إلى المجلة والسوق وتتصرف في شؤونك بنفسك. متصل بالإنترنت دون تعب.