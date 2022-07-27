شاهد لاعبو المقاصة يتلقون تعليمات المدير الفني في “ورقة”

شهدت المباراة الأولى لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره مصر المقاصة، التي تجمعهما الآن في منافسات الدوري، حادثة غريبة.

وسيواجه الفريق الكروي الأول النادي الأهلي مع نظيره المصري المقاصة، في اليوم السابع والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

والتقطت الكاميرات لاعبي فريق مصر المقاصة، وهم يحملون ورقة تعليمات من المدرب عيد مرازيق، خلال أحداث الشوط الأول.

وجاءت تشكيلة الأهلي على النحو التالي

خطوط الدفاع محمود وحيد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أيمن أشرف كريم فؤاد.

خط الوسط محمد فخري، عليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم حسام حسن.

ويتطلع النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة على نظيره مصر المقاصة لمواصلة سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الشاملة.

يأمل الأهلي في اقتناص جميع النقاط الثلاث من الفيومي لمطاردة غريمه التقليدي الزمالك على صدارة الدوري.