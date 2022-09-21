شاهد.. لحظة العثور على مفقود عفيف بجانب سيارته متوفي، انتشر خبر في المملكة العربية السعودية يدور الخبر حول العثور على مفقود عفيف متوف في إحدى صحاري المملكة العربية السعودية، وانتشر الخبر بصوره واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ليتم معرفة حقيقة الفقيد المتوفي إحدى صحاري المملكة.

حقيقة العثور على مفقود عفيف في صحاري المملكة

عثرت السلطات السعودية في إحدى الصحاري بالمملكة العربية السعودية على مفقوده عفيف وهو متوف بجانب سيارته في منطقة صحراوية، فريق الإنجاز الذي وصل إلى المكان أن السلطان ساعدت في المهمة وقرضت على حسابها على موقع تويتر

” تم العثور على مفقود عفيف من قبل الجهات الأمنية متوفية نسأل الله الرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان “

فيديو لحظة العثور على مفقودة عفيف بجانب سيارته متوف

قالت وسائل الإعلام المحلية أن أحد اقارب المتوفي قال تم العثور على جثمان عفيف بجوار مركبته في احدى صحاري المحافظة ونشر الفريق خلال لقطات مصوره وثقت جانب عمليه البحث عن الشخص المفقود وتم العثور عليه متوفيا بجانب السياره نسال الله له الرحمة، في ما عرضت مقتطفات من مهمه البحث عن مفقود عفيف ويمكن مشاهدة فيديو العثور على فقيد عفيف بالمملكة من هنا.

الإعلان عن فقدان مفقود عفيف

أعلنت أسرة الفقيد مفقود عفيف من له عشرة ايام انه غادر المنزل وكان يستقل سيارته وتم فقدان اثره وابلغ اهل الفقيد الجهات المختصه في ما اجريت السلطات السعوديه عمليات البحث والتمشيط بشكل واسع لكي يتم العثور على الفقيد مباشرة الاجهزه الامنيه السعوديه بالتحقيق في هذه الحادثه والبحث عنها وتم العثور عليه في صحاري المحافظه، ولكنه تم العثور عليه متوفي جانب سيارته مباشرة الاجهزه الامنيه السعوديه التحقيق في هذه الحادثه وقالت سيتم باستكمال الاجراءات اللازمه بمراكز شرطه محافظه عفيف وتفاعل الجمهور مع هذه الحادثه المؤلمة التي ضجت المملكة العربية السعودية.

تفاعل أهالي محافظه عفيفا في المملكة العربية السعودية على حادثة العثور على مفقود عفيف وهو متوف في صحاري المملكة العربية السعودية وقال النشطاء إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان