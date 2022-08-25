شاهد لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا، تعتبر سفينة جلالة الملك الجبيل من احدث السفن العالمية المجهزة من كافه المناحي الامنية، وهي سفينه قتالية من النظام التابع الى سفن الثروات، وتمتلك قدرات كبيرة للتعامل مع كافة التهديدات والمناورات من السفن الاخرى او الطائرات، ومزوده بالعديد من الانظمه التي من خلالها تحافظ على امن السفينه، يبلغ طول السفينه 97 مترا ووزن 2500 طن وهي مصنوعة من الفولاذ المقوى.

سفينة الملك الجبيل

كان من المقرر للقوات البحرية السعودية ان تقوم بالاستعداد لاستقبال مراسم السفينة لجلالة الملك الجبيل، حيث تحدث قائد القوات البحرية فهد بن عبد الله الغفيلي الذي يحمل شارة الفريق الركن بان مشروع السفينة هو المشروع الاول من نوعه من طراز كورفت افانتي والتي اطلق عليها اسم سفينه الملك الجبيل، وفي مراسم التدشين للسفينة في اسبانيا في مدينه سان فرناندو تم استعراض القوة الجبارة للسفينة واظهار كافة محتوياتها.

شاهد لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل إلى جدة بعد إبحارها من إسبانيا

لمشاهدة فيديو سفينة الملك الجبيل سنرفق لكم الرابط الذي من خلاله تم تصوير السفينة الجبيل وهي قادمة الى أراضي المملكة العربية السعودية، والتي لاقت على أعجاب كبير من قوات الشرطة البحرية وقوات الشرطة الأخرى داخل المملكة لما لها من هيبة ونظام أمني متطور من خلاله يتم حماية السفينة بشكل كامل.

لحظة وصول سفينة جلالة الملك الجبيل

عبر ما تناقلته وسائل الاعلام السعودية عن السفينة الحربية الخاصة بالملك والتي سميت بالجبيل ان السفينة قد ظهرت بصورة ضخمة تجعمل من القوات البحرية السعودية بهيببة بين قوات البحرية لدى الدول المجاورة، ويتبع السفينة 5 زوارق يقودها أشخاص متدربين بشكل خاص لقيادة أضخم سفينة تدخل السعودية حتى وقتنا الحالي.

تم ادخال السفينة الحربية الى قوات البحرية في المملكة العربية السعودية، وبعد مراسم تدشين السفينة الجبيل، تم نقل السفينة الى المملكة العربية السعودية وتم تصوير السفينة وهي قادمه بهيبتها الكبيرة وطولها البالغ 100 متر حيث كانت تحتوي على زوارق تابعه لها وعلى نظام رصد دقيق وقوه عسكريه كبيرة.