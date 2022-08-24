شاهد.. مدينة الضباب السعودية الملاذ البارد من لهيب الصيف

تجاوزت درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية 40 درجة مئوية، لذلك وجد البعض في مدينة الضباب ملاذاً للهروب من الحرارة، واحة جبلية باردة حيث يلزم ارتداء ملابس دافئة حتى في الصيف، بحسب وكالة فرانس برس.

البرد هناك يتناقض بشكل صارخ مع أجزاء أخرى من المملكة، حيث يمكنك أن تجد بعضها ملفوفًا في بطانية ثقيلة تحت المطر الخفيف والضباب الكثيف.

وتحمل محافظة النماص لقب مدينة الضباب السعودية، حيث تغمر الشمس فوق التلال الخضراء، وتقع على ارتفاع 2800 متر فوق مستوى سطح البحر في جنوب المملكة العربية السعودية، بحيث تكون درجة الحرارة هناك منخفضة للغاية. وتصل إلى 15 درجة ليلا، مقارنة بباقي مناطق المملكة، أحيانا تتجاوز 50 درجة مئوية.

درجة الحرارة في المدينة الضبابية

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن درجة الحرارة 46 درجة في الرياض و 20 فقط في النماص. لذلك فهو ملاذ رائع من الحرارة، وتستمتع العائلات بالنسيم واحتساء القهوة العربية بينما يركض أطفالهم في الخارج مرتدين معاطف المطر والطائرات الورقية ترفرف، بدلاً من الوقوع في أجواء أماكن الإقامة في المنزل.

أقامت سلطات السياحة طريقًا ضبابيًا في الوجهة الصيفية الثمينة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة وراكبي الدراجات، حيث تبحث الدولة عن مصادر دخل جديدة بخلاف النفط.

الصيف هو ذروة الموسم السياحي في النماص

قال عبد الله الشهري، صاحب فندق في النماص الصيف هو ذروة الموسم السياحي، وتحديدا من مايو إلى أكتوبر. لأن درجات الحرارة في الشتاء تنخفض أحيانًا إلى الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى بلا هوادة إلى الترويج للسياحة في المملكة وفقًا لرؤية 2030، حيث أشارت وكالة فرانس برس إلى أن الأسر السعودية أنفقت حوالي 80 مليار ريال على السفر الداخلي العام الماضي، بزيادة قدرها 30٪ مقارنة بعام 2022. ارقام من وزارة السياحة.

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