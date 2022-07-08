شاهد .. مراسم تتويج فيوتشر بكأس رابطة الأندية

احتفل لاعبو الفريق الأول لنادي المستقبل لكرة القدم بالتتويج بكأس الرابطة في نسختها الأولى والتي توجت بلقبها بعد فوزها على غزل المحلة.

توج فريق المستقبل بكأس دوري أندية المحترفين بعد فوزه على نظيره غزل المحلة، بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي واجهتهم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس الدوري المصري، مساء الخميس. لأول مرة في تاريخ البطولة.

وبعد صعودهم منصة التتويج، احتفل لاعبو المستقبل باستلام كأس الدوري، حيث التقطت الصور التذكارية مع سعد سمير قائد الفريق وهو في حوزته الكأس.

كرم اتحاد الأندية المحترفة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي والمستشار الرياضي التازكرتي، خلال المباراة النهائية لكأس رابطة الأندية بين فريق غزل المحلة وفريق المستقبل والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

حفل توزيع جوائز كأس الاتحاد# استاد_مصر pic.twitter.com/AYEQMDkvE1

– اون تايم سبورتس (ONTimeSports) 7 يوليو 2022