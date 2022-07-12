شاهد.. مركز عمليات المسجد الحرام يقظة دائمة لأمن ضيوف الرحمن

ونشر الأمن العام مقطع فيديو وثق فيه جهود ومراقبة مركز عمليات المسجد الحرام، حتى يؤدى سلامة وأمن الحجاج مناسكهم إلى أقصى حد بهدوء وأمان.

مركز عمليات المسجد الحرام يقظة دائمة لسلامة الحجاج.# سلام_آمن pic.twitter.com/GPF0haJGgG

– الأمن العام (security_gov) 11 يوليو 2022

إدارة الحشود

قال قائد مركز عمليات المسجد الحرام المقدم محمد الزهراني، إن المركز من المراكز المهمة في منطقة مكة المكرمة ويدعمه نظام وزارة الداخلية ووزارة الشؤون العامة. الأمان. في توفير كافة التقنيات والمعدات اللازمة لتشغيل المركز ومساهمته في إدارة حركة الزحام وكذلك في تنسيق الاتصالات الخاصة ضمن النطاق الجغرافي للمسجد الكبير والمنطقة المركزية. أن يحيط.

كما يسعى المركز للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التشغيل اليومي للمسجد الحرام، واستقبال الأرقام التي يتوقع وصولها كما هو مخطط لها في رؤية 2030.

جهود قطاع الأمن

منذ بداية موسم الحج وقبله، تقوم جميع القطاعات الأمنية بواجبها بكل ما في الكلمة من معنى لتوفير الأمن والحماية للحجاج لأداء مناسكهم حتى عودتهم بأمان إلى بلادهم.

يأتي ذلك في ظل منظومة خدمات متكاملة تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإيجاد كل الوسائل لراحة الحجاج منذ وصولهم إلى بلادهم بأمان.