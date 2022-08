شاهد مسلسل House of the Dragon الموسم الثاني الحقلة 2 HD ، بالحديث عن مسلسل House of the Dragon المسلسل التلفزيوني الشهير من نوع دراما تم انتاجه في أمريكا ، وكان مخرج العمل الأستاذ جورج مارتن تم إخراجه لشبكة اتش بي او يعتبر مسلسل ، House of the Dragon هو المسلسل السابق لمسلسل صراع العروش الذي انتج في عام 2011 حيث قام بأنشاء وإخراج المسلسل ريان كوندال وميغل سابونيك عبر شبكة اتش بي او، حيث يقوم هذا العمل على شبكة الدار والدم.

قصة مسلسل House of the Dragon

تم عرض اول بداية لمسلسل House of the Dragon في 21 من شهر أغسطس لعام 2022، حيث بدا موسمه الأول بعشر حلقات وكان بداية التصوير في يوليو 2020، شارك في هذا العمل التلفزيوني الكبير العديد من الشخصيات البارزة وكان طاقم العمل الرئيسي يبتدأ بالشخصية “بادي كونسين بدور الملك اول ملك لمملكة ال تارجاريان وشخصية مات سميث امير ديمون تارجاريان وشخصية ايما دارسه وشخصية عريس إيفان وشخصيه اوليفيا كوك وشخصية ايميلي كاري وشخصية ستيف توسان وشخصية ايفيت بيست وشخصيه سونيا مينزو”، هؤلاء الطاقم المميز قام بهذه العمل على اكمل وجه في مسلسل House of the Dragon الشهير.

شاهد مسلسل House of the Dragon الموسم الثاني الحقلة 2 HD

بعد اطلاق الحلقة الأولى من مسلسل House of the Dragon فقد انتظر الكثير من الأشخاص من محبين مسلسل صراع العروش هذا المسلسل، وينتظر عشاق المسلسل هاوس اوف ذا دراجون الحلقة الثانية لما كان في الحلقة الأولى من دراما جميله جدا أدت الى شهرة المسلسل بشكل كبير، حيث يتابع المسلسل الاحداث الأولية لمسلسل صراع العروش.

مشاهدة الحلقة الثانية House of the Dragon

للحصول على الحلقة الثانية ومشاهدتها بجوده عالية جدا ما عليك عزيزي المشاهد سواء الدخول الى الرابط التالي عبر موقع ايجي بست وسيتيح لك الموقع تحميل الحلقة بشكل مباشر او المشاهدة مباشرة واذا كنت ترغب في تحميل الحلقة قم بالدخول الى رابط التحميل والنقر على زر تحميل بالجودة التي تريدها، سيقودك الضغط على صفحه للإعلانات قم بتخطيها ثم يبدا التنزيل بشكل مباشر.

وتدور احداث المسلسل قبل اكثر من مئتي عام من مسلسل صراع العروش حيث يقوم المسلسل بتأريخ بداية نهاية عائلة تارجارين، التي كانت نهايتها في مسلسل صراع العروش، فقد قتلت اخر شخصية من ال ترجاريان من قبل بطل المسلسل وانتهت سلالة ال تارجاريان التي تربي التنين.