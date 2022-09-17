شاهد مقطع البنت اللي انتشرت على التيك توك، انتشر الفترة الأخيرة مقطع فيديو غريب من نوعه حول مقتل فتاة مشهورة عبر التيك توك من قبل عصابة من أجل سرقة أموالها، مما تفاعل الكثير مع هذا الخبر المؤلم والصادم وذلك بعد قيام حيث قات العصابة مذبح الفتاة الفلبينية نشر المقطع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

شاهد مقطع البنت اللي انتشرت على التيك توك

انتشر في صباح يوم السبت السابع عشر من شهر سبتمبر فيديو صادم حول مقتل فتاة فليبينية من قبل إحدى العصابات الكبيرة في المغرب، من خلال ذبحها وفصل رأسها عن جسدها ، بطريقة فظيعة جدا، حيث انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي كنار في الهشيم وبشكل واسع، لأنه يظهر من خلال الفيديو بعض الملثمين وطالبو أهل الفتاة بفدية وبعد قضاء المدة المحددة تم ذبحها بمعاقة الاهل على تأخيرهم بدفع الفدية.

مقطع البنت اللي انتشرت على التيك توك

انتشر الفترة الأخيرة مقطع فيديو على التيك توك مروع جدا حول مقتل فتاة فلبينية على يد عصابة من أجل سرقة أموالها، وبعد التحقق من الفيديو تبين بأن الفتاة من أصل فلبيني وأحد الشخصيات المشهورة عبر التيك توك، حي تفاعل الكثير مه مقطع الفيديو وقد طالبوا بالتعرف على سبب ذبح الفتاة الفلبينية، كما وبعتبر مقطع البنت اللي انتشرت على التيك توك من المقاطع التي أصبحت ترند.

سبب مقتل الفتاة الفلبينية في المغرب

قامت عاصبة كبيرة من الملثمين في المغرب بالسطو على منزل وخطف فتاة فلبينية، حيث تم تصويرها تم نشر بعد الصور الخاصة بها من أجل الطلب من أهلها فدية وبعد انقضاء وقت تسليم الفدية تم ذبحها وفصل رأسها عن جسمها ونشر الفيديو على التلجرام، ومن ثم انتشر على التيك توك، مما قامت أجهزة الشرطة بالتحري والبحث على قاتلين الفتاة الفلبينية.

قامت عصابة ملثمة في صباح يوم السبت بخطف تتاة فلبينية مشهورة على التيك توك ومن ثم القيام بقطع رأسها عن جسدها، حيث تم تصوير مقطع الفيديو وتم نشره عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما شاهد مقطع البنت اللي انتشرت على التيك توك عدد كبير من الناس من مختلف الوطن العربي