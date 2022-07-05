شاهد ملخص مباراة الأهلي والجونة بالدوري المصري الممتاز

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط في الدوري المصري الممتاز، أمام نظيره الجونة، في إطار مباريات اليوم التاسع.

تعادل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي مع الجونة، في المباراة المؤجلة لليوم التاسع من الدوري المصري الممتاز.

تبادل الفريقان الهجمات على مدار أحداث الشوطين، لكن الفريقين أخفقا في ترجمة أي منها إلى أهداف.

وخسر الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي آخر مباراة له في الدوري المصري الممتاز أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

دخل الأهلي في تشكيل مكون من

فى حارس المرمى .. محمد الشناوى

في خط الدفاع علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، محمد هاني

في خط الوسط … حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

في خط الهجوم .. محمد شريف

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 45 ليحتل المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز فيما رفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.