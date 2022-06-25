شاهد.. مهاجم الزمالك ينجو من الموت

نجا المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم من الموت بعد تعرضه لحادث مروري مروع.

تعرض سيف الدين الجزيري لاعب نادي الزمالك، لحادث مروري مروع على الطريق الدائري، حيث أنقذه العناية الإلهية من الموت.

أعرب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن سعادته بالهدفين اللذين سجلهما في مرمى البنك الأهلي، ليقود الزمالك للفوز على غالي بعد عودته من هدف واحد ليفوز بهدفين.

وقال الجزيري في تصريحات على قناة الزمالك “هذا نجاح الله في تسجيل الأهداف، وأشكر أصدقائي ومجلس الإدارة لأنهم دعموني، وأبسط ما يمكنني تقديمه لهم هو عودتي إلى … مجال. وفزنا بثلاث نقاط من شأنها أن تعزز تفوقنا في جدول الدوري “.

وختم “المهاجم يجب أن يكون فعالاً في الملعب، ويحدث خلال فترة من الزمن أن يعاني اللاعب من انخفاض في المستوى ويجب ته”.

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بدؤا مفاوضات للتعاقد مع أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي، والذي سبق أن انضم لصفوف المنتخب المصري.

وكتب ياسين، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وتغريدات قصيرة، “تويتر” “الأهلي والزمالك في مفاوضات للتعاقد مع أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، ابتداء من الموسم المقبل”.