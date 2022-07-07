شاهد..مهاجم جديد يظهر في الأهلي

تواجد أحمد ياسر ريان، مهاجم فريق فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، والذي انتهت إعارته في الدوري التركي الموسم الماضي، في تدريب ريد كاسل ظهر اليوم على ملعب مختار التيش.

ومن المنتظر أن يقرر ريكاردو سواريس مدرب الأهلي موقف اللاعب لدى عودته لصفوف الأهلي في الموسم الجديد، حيث ظهر أحمد ريان بمستوى جيد مع فريقه السابق التيسبور في الدوري التركي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي، استعداد لاعب الأحمر أحمد عبد القادر قبل مواجهة المستقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال طبيب الأهلي للموقع الرسمي “أحمد عبد القادر تعافى من إصابته العضلية الأمامية بعد إتمام برنامج التأهيل الذي نفذه خلال الفترة الماضية”.

وأكد أن عبد القادر جاهز طبيا للمباراة القادمة أمام فوتورو، ومشاركته مستمرة وفق رؤية الجهاز الفني.

وشارك لاعب وسط الفريق أحمد عبد القادر في تدريبات المجموعة التي أقيمت يوم الخميس على استاد تاتش بالجزيرة.

استأنف الأهلي التدريبات، اليوم الخميس، على ملعب تاتش بالجزيرة، بعد الاستراحة السلبية التي تلقاها اللاعبون أمس.