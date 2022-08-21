شاهد.. نيزك حائل يخترق الغلاف الجوي في سماء المملكة

وثقت مقاطع الفيديو المتداولة على موقع تويتر تغلغل نيزك لامع في السماء فوق منطقتي حائل والقصيم.

المقطع الأكثر وضوحا، والذي يتم تداوله في # حائل_ميتور إصابته من القصيم إلى الغرب. pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4

– عالم فلك مستوحى من الهند (MulhamH) 21 أغسطس 2022

ظهر النيزك اللامع بضوء أخضر شديد القوة، تبعه دخان في أعقابه استمر حوالي نصف دقيقة قبل أن يختفي.

نيزك متوسط ​​الحجم

قال ملهم هندي، المتخصص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبد العزيز، على حسابه على تويتر، إنه وفقًا لعدد كبير من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لمدخل النيزك يقع بين حائل والمدينة المنورة والقصيم على ارتفاع 80 – 120 كيلومترا.

وأضاف أن تحليل الصور ومقاطع الفيديو يشير إلى أنه نيزك متوسط ​​الحجم احترق في الغلاف الجوي، مشيرا إلى أنه إذا نجا أي منه، فقد يكون وصل إلى الأرض بين الطائف والرياض.