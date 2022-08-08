شاهد هدف نادر لوالد أحمد سيد غريب بقميص الأهلي.. فيديو

تألق أحمد سيد غريب مهاجم النادي الأهلي الشاب، أعاد تسمية والده بلغات جماهير القلعة الحمراء، بعد مباراة الإسكندرية بالاتحاد.

وتغلب النادي الأهلي على الاتحاد من الإسكندرية بثلاثة أهداف لواحد.

سيد غريب، لاعب الأهلي السابق، يعمل مدربًا في قطاع الشباب، ويلعب نجله في فريق 2002، وتم ترقيته إلى الفريق الأول عقب قرار الخطيب استكمال دوري الشباب.

شارك سيد غريب في تتويج بطولة الأهلي العربية للبطولة عام 1996 في نسختها الثانية عشرة التي نظمها الأحمر.

وشارك في هذه النسخة 7 فرق هم الأهلي المصري، الرجاء البيضاوي من المغرب، الهلال السعودي، الهلال السوداني، اتحاد البليدة من الجزائر، شباب رفح للخدمات الفلسطينية والوحدات من الأردن. .

وأحرز أحمد سيد غريب، في فوز الأهلي على رفح خدمات الشباب الفلسطيني خلال مباريات البطولة، في مباراة انتهت بنتيجة 7-0 لصالح الأحمر، وأحرز أحمد عبد المنعم كشري 5 أهداف.