شاهد.. هطول أمطار غزيرة في سماء الربع الخالي

رغم حرارة الصيف، شهدت صحراء الربع الخالي، اليوم الثلاثاء، عواصف رعدية في المنطقة، مع البرق في السماء.

زيادة عباد الله في الاستغفار – ما يفعله المطر أكبر من المغفرة – والصدقة والصدقة تجاه المحتاج والضعيف، وأواصر القرابة رحمنا الله في المطر خاص ومباشر و متابعة متنوعة

المطر على #غرفة فارغة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 محرم 1444 هـ بالمعاطف pic.twitter.com/2xiUbmzrcX

– عبدالعزيز بن محمد الحسيني (A__alhussaini) 23 أغسطس 2022

أمطار غزيرة في الربع الخالي

ووثق مقطع فيديو متداول هطول أمطار غزيرة في صحراء الربع الخالي وسط ظهور البرق في السماء.

أمطار غزيرة خلال يوم الجمعة

وفي سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانا الأحد الماضي، أعلن فيه حالة الطقس من الاثنين إلى الجمعة المقبل.

يتنبأ المركز باستمرار العواصف المعتدلة ويمكن أن تصل إلى أمطار غزيرة مصحوبة بالآثار التالية (تدفق الأمطار الغزيرة – سقوط البَرَد – سرعة التيار النشط في اتجاه مجرى النهر – رفع الغبار الذي يحد من الرؤية الأفقية).

أما عن المناطق المتضررة، فقد أشار مركز الأرصاد الجوية إلى أن جازان وعسير ونجران والباحة ستتأثر بحالة الأمطار وتأثيراتها.

بينما توقع المركز زيادة فرص هطول الأمطار في المناطق المذكورة لتصل إلى مستويات قوية من الأربعاء المقبل إلى الجمعة، ويمتد تأثيرها ليشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أدهم، العريديات، العريديات). كامل).