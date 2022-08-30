شاهِيْنستا نادر ابنة انتصار تفوز بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات

فازت شاهِيْنستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للفتيات المراهقات “إيكو تين 2022″، والتي اختتمت يوم الأحد 28 أغسطس، حسبما أعلنت الشركة المنظمة عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت الشركة صورة لشاهِيْنيستا وهِيْ ترتدي تاج المسابقة وعلقت عليها قائلة “شاهِيْستا نادر ملكة جمال مصر الجديدة للسياحة والبيئة للمراهقين. مبروك”.

وأقيم حفل ختام المسابقة فِيْ فندق قطامية هايتس بالعاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، وسط إقبال كبير وأجواء احتفالية توجت شاهِيْنستا بتاج المسابقة، بحسب قولها. بث الفِيْديو على الشبكات الاجتماعية.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفنانة الشابة منة عرفة كانت عضوًا فِيْ لجنة التحكيم فِيْ الحفل الختامي للمسابقة.

من جهتها، نشرت الفنانة المصرية انتصار، صوراً لابنتها عبر خاصية Instagram، أعربت فِيْها عَنّْ سعادتها بتتويج ابنتها شاهِيْنستا بعَنّْوان المسابقة، وعلقت عليها “ملكتنا الجديدة … شاهِيْنستا نادر “.

يذكر أن شاهِيْنستا نادر ظهرت برفقة والدتها الفنانة انتصار فِيْ لقاء تلفزيوني على برنامج “كلام مع الغيطي” الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي على قناة الحدث اليوم المصرية، لقاء القناة الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْدما تم عرضه قبل نحو ثلاث سنوات.

وسأل الغيطي خلال اللقاء شاهِيْنستا عَنّْ مشاهد الإغراء فِيْ العمل الفني، حيث قال إنه يرفض أداء هذه الأدوار فِيْ الوقت الحالي، لكنه أكد أنه من الممكن أن يغير رأيه عَنّْدما يكبر.

قال الغيطي أمي لا تبالي عَنّْدما تتصرفِيْن، إنك مشوشة فِيْ المشهد. ردت شاهِيْستا، “أنا فِيْ عمري، لا أوافق، لكن عَنّْدما أكبر، يمكنني تغيير رأيي. واكادا “.

يشار إلَّى أن آخر عمل فني شاركت فِيْه انتصار كان مسلسل “أحلام سعيدة” الذي عرض خلال شهر رمضان الأخير برفقة النجوم يسرا وغادة عادل ومي كساب وهشام إسماعيل وغيرهم. ، وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

وينتظر حاليا عرض مسلسل “ماجنونا بيك” الذي شاركت فِيْه مع مريم الخشت وأمير المصري وآدم الشرقاوي وآخرين، وإخراج جو بو عيد.