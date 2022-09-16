شباب الأخضر فِيْ صدارة “تصفِيْات كأس آسيا” بخماسية ميانمار

سجل منتخب الشباب السعودي فوزا بنتيجة 5-0 على ميانمار فِيْ المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية فِيْ الراكة، ضمن الجولة الرابعة من التصفِيْات المؤهلة لنهائي بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة. كأس “أوزبكستان”. 2023 “.

وسجل عبدالله رديف الهدف الأول للسعودية فِيْ الدقيقة 17، وأضاف سالم النجدي الهدف الثاني فِيْ الدقيقة 23، ثم سجل عبدالملك العيري الهدف الثالث فِيْ الدقيقة 35، ويختتم مصعب الجوير بالهدف الخامس – عام المهرجان فِيْ الدقيقة 83 من المباراة.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ مباراتين، ليصعد إلَّى صدارة المجموعة الأولى من تصفِيْات كأس آسيا 2023، فِيْما تجمد رصيد ميانمار بدون نقاط، فِيْ المركز الرابع.

كَيْفَ ينتهِيْ الأخضر رغم الخسارة أمام أوزبكستان

كان فريقنا قد بدأ مشواره فِيْ تصفِيْات كأس آسيا تحت 20 سنة، بفوز كبير على جزر المالديف بنتيجة (11-0)، ثم خسر أمام أوزبكستان (1-2)، فِيْ مباراتي الثانية والثانية. الجولة الثالثة من التصفِيْات مع العلم أن الخضر لم يشارك فِيْ مباريات الدور الأول.

وتشمل تصفِيْات كأس آسيا للشباب، 10 مجموعات، حيث يتصدر كل مجموعة، و 5 فرق كـ “أفضل ثانية” مع المجموعة الثامنة، تتأهل للبطولة الآسيوية التي ستقام فِيْ أكتوبر المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن المباريات التي تشارك فِيْها أوزبكستان لا تحسب فِيْ عملية التأهل وتصنف على أنها مباريات ودية.

وبالتالي، فإن خسارة السعودية أمام أوزبكستان لا تحسب فِيْ عملية التأهل، لذا فإن الخضر سيصبحون الفائزين رسمياً فِيْ مباراتين ويقودون المجموعة.

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