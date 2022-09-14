شباب الأخضر يخسر أمام أوزبكستان فِيْ التصفِيْات الآسيوية

وخسر منتخب السعودية للشباب تحت 20 سنة أمام نظيره الأوزبكستاني 2-1 على ملعب الأمير سعود بن جلوي فِيْ الخبر، فِيْ الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى ضمن تصفِيْات كأس آسيا للشباب 2023 عام. أوزبكستان.

وسجل محمود جرابوييف الهدف الأول للمنتخب الأوزبكي فِيْ الدقيقة 34، قبل أن يدرك فهد النمر التعادل لفريقنا فِيْ الدقيقة 85 عَنّْ طريق عمر اللقاص.

وفِيْ الدقيقة 90 سجل ريان إسلاموف الهدف الثاني وفاز لأوزبكستان من ركلة جزاء.

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وتجدر الإشارة إلَّى أن نتائج منتخب أوزبكستان لم تحسب فِيْ الترتيب النهائي لتحديد تصفِيْات النهائي، حيث حصلوا على بطاقة التأهل المباشر بصفتهم الدولة المضيفة.

بعد عدم احتساب نتائج المنتخب الأوزبكي، تتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بفارق الأهداف أمام الصين، فِيْ حين تظل ميانمار وجزر المالديف بلا نقاط.

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